Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 13 GIUGNO 2019 ORE 08.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DELL’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMANINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASAL DEL MARMO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SI STA IN CODA SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
SEMPRE VERSO L’EUR, SULLA VIA PONTINA RALLENTAMENTI TRA SPINACETO E VIA CRISTOFORO COLOMBO
RIMANENDO SULLA VIA PONTINA SI STA IN CODA AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E VIA FOSSIGNANO IN DIREZIONE LATINA
PERCORRENDO VIA NETTUNENSE TRAFFICO RALLENTATO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA IN DIREZIONE APPIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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