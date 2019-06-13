Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 13 GIUGNO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E ROMA FIUMICINO IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA
RIMANENDO IN ESTERNA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE SALARIA E CASSIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SI STA IN CODA SULLA A91 ROMA FIUMICINO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR
PERCORRENDO VIA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE
IN VIA SALARIA RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
MENTRE IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
PERCORRENDO VIA NOMENTANA TRAFFICO RALLENTASTO TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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