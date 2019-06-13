Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 13 GIUGNO 2019 ORE 10,20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA TRA SALARIA E CASSIA BIS IN CARREGGIATA ESTERNA,
RIMANENDO IN ESTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LURENTINA ED ARDEATINA
MENTRE IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI RALLENTA TRA PARCO DE MEDICI ED IN VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA AD APRILIA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA SELCIATELLA E VIA GUARDIAPASSO IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE APPIA
INFINE IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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