Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 13 GIUGNO 2019 ORE 11,20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA PRENESTINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA LE USCITE APPIA E ROMANINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO VIA CASILINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E GIARDINETTI DIREZIONE TORRENOVA
RIMANENDO SULLA VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA DIREZIONE PAVONA
SULLA VIA PONTINA PER LAVORI SI STA IN CODA TRA CAMPOVERDE ED APRILIA IN DIREZIONE EUR
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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