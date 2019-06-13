Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 13 GIUGNO 2019 ORE 12,20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA E PRENESTINA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA APPIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA MOLE DI CASTEL GANDOLFO E LA VIA APPIA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA
RIMANENDO SULLA VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
SULLA VIA PONTINA AD APRILIA UN CANTIERE IN MOVIMENTO RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA SELCIATELLA E VIA GUARDAPASSO IN DIREZIONE EUR
IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA CAMPOBELLO E LA PONTINA NELLE DIE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA CASILINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRABORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO
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