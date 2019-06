Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 15:20 GIANGUIDO LOMBARDI

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE TIBURTINA E LA RUSTICA; IN ESTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA COLOMBO FINO ALLA TUSCOLANA;

CI SPOSTIAMO A SUD DELLA CAPITALE PER SEGNALARE TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA LO SVINCOLO PER PRATICA DI MARE E TOR DE CENCI IN DIREZIONE ROMA;

PROSEGUENDO SULLA STESSA PONTINA, ULTERIORI RALLENTAMENTI SONO PRESENTI ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE NEI PRESSI DI APRILIA, QUI PER LAVORI IN CORSO SUL TRATTO INTERESSATO;

IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA SOLO NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO; CIRCOLAZIONE DEI TRENI GARANTITA INVECE NEI GIORNI 29 E 30 GIUGNO; IL SERVIZIO RESTA REGOLARE NELLA TRATTA BATTISTINI SUBAUGUSTA.

