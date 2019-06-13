Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 16:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 16:20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE FLAMINIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;
A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA SONO IN CORSO LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA NELLA TRATTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA; LA CIRCOLAZIONE SARA’ INTERROTTA SOLO NEI FINE SETTIMANA FINO AL 14 LUGLIO, CON SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO;
SERVIZIO REGOLARE NELLA TRATTA BATTISTINI SUBAUGUSTA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral