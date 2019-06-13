Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 17:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA VIA FIORENTINI FINO A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
RIGUARDO ALLE PRINCIPALI CONSOLARI TRAFFICO RALLENTATO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO VERSO PRIMA PORTA;
A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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