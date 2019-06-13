Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 17:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE, CON DISAGI SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: NEL DETTAGLIO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE AURELIA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA SETTEBAGNI E LA RUSTICA; IN ESTERNA LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
CI SPOSTIAMO SULLA ROMA FIUMICINO DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA VIALE ISACCO NEWTON E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;
SEMPRE VERSO OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PER FIUMICINO AEROPORTO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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