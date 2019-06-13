Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 18:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E SALARIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E LA RUSTICA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA, A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE UN INCIDENTE AVVENUTO NEI PRESSI DELLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE;
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA;
SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral