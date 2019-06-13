Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 19:05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E TRIONFALE, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA; DISAGI ANCHE IN ESTERNA, CON LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;
SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE PERMANGONO CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO ALLO STESSO RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;
SULLA ROMA FIUMICINO SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO VERSO L’EUR;
RESTANDO A SUD DELLA CAPITALE INCOLONNAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA;
SEMPRE IN DIREZIONE OSTIA TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO, TRA VIA PORTUENSE E IL PONTE DI TOR BOACCIANA.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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