Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 19:45
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 19:35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA; IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PISANA E AURELIA, PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA ROMA TERAMO;
RESTANDO SULLA ROMA TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, A PARTIRE DA PORTONACCIO FINO A TOR CERVARA IN USCITA DALLA CITTA’;
SEMPRE IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA LA COLOMBO E IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
SULLA STESSA COLOMBO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A CAUSA DI UN INCIDENTE IL SERVIZIO DELLA LINEA TRAM 3 E’ RALLENTATO IN DIREZIONE TRASTEVERE; I TRAM DIRETTI VERSO VALLE GIULIA SONO DEVIATI IN ZONA TERMINI E PORTA MAGGIORE.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral