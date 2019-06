Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2019 ORE 20:20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMETO DI OGGI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE;

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA ANCORA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, DOVE A CAUSA DI UN MEZZO PESANTE IN PANNE RESTANO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLA ROMA FIUMICINO FINO ALL’ARDEATINA;

SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA;

E NEL COMUNE DI ROCCA DI PAPA E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO VEICOLARE LA STRADA REGIONALE DI ROCCA DI PAPA, CHIUSA IN PRECEDENZA PER IL CROLLO DI UN EDIFICIO AVVENUTO LUNEDI’ SCORSO SU CORSO COSTITUENTE;

DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

