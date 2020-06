Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 07.20 ALESSIO CONTI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA

PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI DELL’AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO FINO ALLE 14.00 DI DOMANI

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA. SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN

RESTANDO IN TEMA DI LAVORI E CANTIERI, A FIUMICINO CHIUSO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO DELLA STATALE DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA FINO ALLE 16 DI OGGI.

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.

SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C

PER EFFETTO VIENE RIPROGRAMMATO IL SERVIZIO DELLE LINEA C DELLA METROPOLITANA

METRO B INVECE REGOLARE SU TUTTA LA LINEA.

SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO SONO STATI SOPPRESSI IL TRENO DELLA TRATTA EXTRAURBANA 702 IN PARTENZA DA FLAMINIO ALLE 14.20

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

