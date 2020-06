Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 09.20 ALESSIO CONTI

CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE IN QUESTE PRIME ORE DELLA MATTINA

PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI DELL’AUTOSTRADA A24 ROMA TERAMO FINO ALLE 14.00 DI DOMANI

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA. SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN

RESTANDO IN TEMA DI LAVORI E CANTIERI, A FIUMICINO CHIUSO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO DELLA STATALE DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA FINO ALLE 16 DI OGGI.

SULLA VIA DEL MARE INCIDENTE AL KM 22+300 TRA DRAGONA E OSTIA ANTICA CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI

RESTIAMO IN ZONA, VERSO OSTIA CI SONO RALLENTAMENTI SU VIA CRISTOFORO COLOMBO E SULLA LITORNANEA TRA TORVAJANICA E ANZIO

UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.

SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C

PER EFFETTO LA METROC DALLE 21 SARA’ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA SANGIOVANNI – AMBA ARADAM – COLOSSEO

METRO B INVECE REGOLARE DURANTE IL FINESETTIMANA.

CIRCOLAZIONE INTERROTTA SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AD UN TRENO NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA. SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI SU INTERA TRATTA

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

