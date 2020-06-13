Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 10.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A24 ROMA TERAMO
PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN
RESTANDO IN TEMA DI LAVORI E CANTIERI, A FIUMICINO CHIUSO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA FINO ALLE 16 DI OGGI.
SUL LITORALE SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORNANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO
CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DI FILETTINO RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 28 TREVI FILETTINO TRA I KM 4+700 E 7+650. I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA RIPRENDERANNO LUNEDÌ MATTINA CON NUOVE DISPOSIZIONI ALLA VIABILITÀ
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.
SONO IN CORSO I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, NEL NODO COLOSSEO-FORI IMPERIALI E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C
PER EFFETTO DALLE 21 LA METRO C SARÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA SANGIOVANNI – AMBA ARADAM – COLOSSEO
METRO B INVECE REGOLARE DURANTE IL FINESETTIMANA.
RIPRISTINATA LA CIRCOLAZIONE SULLA FERROVIA ROMA CIVITA CASTELLANA VITERBO NELLA TRATTA URBANA. RISOLTO IL GUASTO AL TRENO NELLA STAZIONE DI ACQUA ACETOSA
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, PER LE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral