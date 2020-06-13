Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 11.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A24 ROMA TERAMO
PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN
RESTANDO IN TEMA DI LAVORI E CANTIERI, A FIUMICINO CHIUSO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO SU VIA DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA FINO ALLE 16 DI OGGI.
IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA VIABILITA’ LOCALE
RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’EUR E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE POMEZIA, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA
SUL LITORALE SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORNANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO
IN INGRESSO ALLA CAPITALE CI SONO RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA FORMELLO E CASTEL DE CEVERI
CI SPOSTIAMO NELLA ZONA DI FILETTINO RIAPERTA AL TRAFFICO LA STRADA PROVINCIALE 28 TREVI FILETTINO TRA I KM 4+700 E 7+650. I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA RIPRENDERANNO LUNEDÌ MATTINA CON NUOVE DISPOSIZIONI ALLA VIABILITÀ
UNO SGUARDO AL TRASPORTO PUBBLICO.
A ROMA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO D’INTERSCAMBIO TRA LE LINEE B E C DELLA METROPOLITANA, E DEL PROLUNGAMENTO DELLA METRO C
DALLE 21 LA METRO C SARÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA SANGIOVANNI – AMBA ARADAM – COLOSSEO
METRO B INVECE REGOLARE DURANTE IL FINESETTIMANA.
TERMINE DEL SERVIZIO METROPOLITANO ALLE ORE 1,30
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SANITARIA, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral