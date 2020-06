Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

IN APERTURA L’A24 ROMA TERAMO

PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN

RESTANDO IN TEMA DI LAVORI E CANTIERI, A FIUMICINO CHIUSO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO SU VIA DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA FINO ALLE 16 DI OGGI.

IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA VIABILITA’ LOCALE

RALLENTAMENTI SULLA PONTINA TRA L’EUR E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA, QUESTA LA CAUSA DELLE CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LAURENTINA E PONTINA

SUL LITORALE SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORNANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO

NELLA ZONA INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A TOR SAN LORENZO

RALLENTAMENTI E CODE A TRATTI ANCHE SULLA NETTUNENSE DA PARILIA IN DIREZIONE DI ANZIO

CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD A FORMIA

TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’APPIA E SULLA DOMIZIANA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE.

SEMPRE SULL’APPIA, CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO.

A ROMA

DALLE 21 LA METRO C SARÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA SANGIOVANNI – AMBA ARADAM – COLOSSEO

METRO B INVECE REGOLARE DURANTE IL FINESETTIMANA.

TERMINE DEL SERVIZIO METROPOLITANO ALLE ORE 1,30

INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SANITARIA, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

