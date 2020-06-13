Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 13:30

di - 13 Giugno 2020 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 13.20 ALESSIO CONTI
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

    IN APERTURA L’A24 ROMA TERAMO
    PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI
    DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN
    RESTANDO IN TEMA DI LAVORI E CANTIERI, A FIUMICINO CHIUSO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO SU VIA DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA FINO ALLE 16 DI OGGI.
    IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA VIABILITA’ LOCALE
    SUL LITORALE SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORNANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO
    NELLA ZONA INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A DI TOR SAN LORENZO
    CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE DA APRILIA A VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI ANZIO
    CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD A FORMIA
    TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’APPIA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE. CODE SULLA FLACCA DALLA TORRE DI MOLA A VENDICIO VERSO GAETA
    SEMPRE SULL’APPIA, CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
    A ROMA
    DALLE 21 LA METRO C SARÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA SANGIOVANNI – COLOSSEO
    METRO B INVECE REGOLARE DURANTE IL FINESETTIMANA.
    TERMINE DEL SERVIZIO METROPOLITANO ALLE ORE 1,30
    INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SANITARIA, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
    DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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