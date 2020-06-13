Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 13.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA L’A24 ROMA TERAMO
PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. SONO ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN
RESTANDO IN TEMA DI LAVORI E CANTIERI, A FIUMICINO CHIUSO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO SU VIA DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA FINO ALLE 16 DI OGGI.
IL TRAFFICO VIENE DEVIATO SULLA VIABILITA’ LOCALE
SUL LITORALE SUD DI ROMA CI SONO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI SULLA LITORNANEA TRA CAMPO ASCOLANO E ANZIO
NELLA ZONA INCOLONNAMENTI ANCHE SULL’ARDEATINA A DI TOR SAN LORENZO
CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE DA APRILIA A VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI ANZIO
CI SPOSTIAMO PIÙ A SUD A FORMIA
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’APPIA IN INGRESSO ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE. CODE SULLA FLACCA DALLA TORRE DI MOLA A VENDICIO VERSO GAETA
SEMPRE SULL’APPIA, CODE A TRATTI NELLE DUE DIREZIONI TRA SCAURI E MARINA DI MINTURNO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO.
A ROMA
DALLE 21 LA METRO C SARÀ SOSTITUITA DA BUS NELLA TRATTA SANGIOVANNI – COLOSSEO
METRO B INVECE REGOLARE DURANTE IL FINESETTIMANA.
TERMINE DEL SERVIZIO METROPOLITANO ALLE ORE 1,30
INFINE, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, PER LE DISPOSIZIONI DI SICUREZZA SANITARIA, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA ALESSIO CONTI PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral