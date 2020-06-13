Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE.
PASSIAMO ALL’A24 ROMA TERAMO
PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI ATTIVO
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN
SULLA SP28 TREVI – FILETTINO TEMPORANEAMENTE SOSPESI INVECE, NELLE GIORNATE DI OGGI E DOMANI, I LAVORI A CURA DI ASTRAL SPA, LA STRADA E’ QUINDI APERTA TRA I KM 4+700 E 7+650; GLI INTERVENTI RIPRENDERANNO LUNEDI’ 15 GIUGNO.
RIAPERTO AL TRAFFICO A FIUMICINO IL VIADOTTO DELL’AEREOPORTO DELLA STATALE DELLA SCAFA IN DIREZIONE OSTIA.
INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CIVID-19, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral