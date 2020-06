Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

SULLA CASSIA BIS CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. SONO IN CORSO LAVORI A CURA DI ANAS ALL’LATEZZA DEL KM 8+000, SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA VIA APPIA NEI PRESSI DI ALBANO E VELLETRI.

PASSIAMO ALL’A24 ROMA TERAMO

PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI ATTIVO

DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN

INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL CIVID-19, VI RICORDIAMO CHE SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, È OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA E IL RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO 1 METRO.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO. AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’

Servizio fornito da Astral