Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN BOLLETTINO EMESSO DALAL PROTEZIONE CIVILE, DA QUESTO POMEIRGGIO IN FATTI E PER LE PROSSIME 9-12 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.
RACCOMANDIAMO QUINDI PRUDENZA ALLA GUIDA DATO IL PROBABILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.
PASSIAMO AL TRAFFICO, SULLA CASSIA BIS CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.
CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA’ AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA SEMPRE NEI DUE SENSI.
PASSIAMO ALL’A24 ROMA TERAMO
PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI ATTIVO
DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
Servizio fornito da Astral