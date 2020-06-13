Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2020 ore 18:30

di - 13 Giugno 2020 - 18:30

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    VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2020 ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI
    BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

    APRIAMO CON UN BOLLETTINO EMESSO DALAL PROTEZIONE CIVILE, DA QUESTO POMEIRGGIO IN FATTI E PER LE PROSSIME 9-12 ORE SI PREVEDONO SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE.
    RACCOMANDIAMO QUINDI PRUDENZA ALLA GUIDA DATO IL PROBABILE PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI ATMOSFERICHE.
    PASSIAMO AL TRAFFICO, SULLA CASSIA BIS CODE TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
    TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.
    CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SULLA’ AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA SEMPRE NEI DUE SENSI.
    PASSIAMO ALL’A24 ROMA TERAMO
    PER VERIFICHE TECNICHE SU ALCUNI VIADOTTI FINO ALLE 14.00 DI DOMANI ATTIVO
    DIVIETO DI TRANSITO AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 3.5 TONNELLATE NEL TRATTO COMPRESO TRA TIVOLI E VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE TERAMO. ESCLUSI DALLA LIMITAZIONE I PULLMAN
    DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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