Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2021 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2021 ORE 11.20 ft
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
INCIDENTE SULLA PONTINA PROVOCA CODE TRA RACCORDO ANULARE E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA
PERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI GUIDO VERSO FUORI. DISAGI IN AUMENTO A CAUSA DI UN SECONDO INCIDENTE ALTEZZA MALAGROTTA
SULLA A 12 ROMA TARQUINIA CODE ALTEZZA MACCARESE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INERNA MENTRE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE
CODE SULLA STATALE 675 UMBRO LAZIALE ALL’INNESTO CON LA STATALE 1 BIS AURELIA TRA CASALE CINELLI E MONTE ROMANO IN DIREZIONE TARQUINIA
SCENDIAMO A SUD CODE SUL LITORALE ROMANO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA
IN PROVINCIA DI LATINA, PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI CONCORRENTI DELLA GRAN FONDO 2021 ATTUALMENTE IN CORSO DIVIETI DI TRANSITO AL PASSAGGIO DELLA GARA NEI COMUNI DI LATINA SEZZE PRIVERNO E ALTRI.
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