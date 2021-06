Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 12 GIUGNO 2021 ORE 11.20 ft

INCIDENTE SULLA PONTINA PROVOCA CODE TRA RACCORDO ANULARE E SPINACETO IN DIREZIONE LATINA

PERMANGONO CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI GUIDO VERSO FUORI. DISAGI IN AUMENTO A CAUSA DI UN SECONDO INCIDENTE ALTEZZA MALAGROTTA

SULLA A 12 ROMA TARQUINIA CODE ALTEZZA MACCARESE IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INERNA MENTRE IN ESTERNA LA CIRCOLAZIONE RISULTA SCORREVOLE

CODE SULLA STATALE 675 UMBRO LAZIALE ALL’INNESTO CON LA STATALE 1 BIS AURELIA TRA CASALE CINELLI E MONTE ROMANO IN DIREZIONE TARQUINIA

SCENDIAMO A SUD CODE SUL LITORALE ROMANO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA

IN PROVINCIA DI LATINA, PER CONSENTIRE IL PASSAGGIO DEI CONCORRENTI DELLA GRAN FONDO 2021 ATTUALMENTE IN CORSO DIVIETI DI TRANSITO AL PASSAGGIO DELLA GARA NEI COMUNI DI LATINA SEZZE PRIVERNO E ALTRI.

