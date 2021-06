Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2021 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2021 ORE 15:20 FLAVIA DONDOLINI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SUL RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

SI SEGNALANO TUTTAVIA CODE PER UN INCIDENTE SULLA VIA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO AGLI EVENTI CHE INTERESSANO LA CAPITALE NELLA SETTIMANA

GIOVEDì 17 GIUGNO A ROMA SI TERRA’ LA TRENTANOVESIMA EDIZIONE DELLA “MILLE MIGLIA”.

LA RIEVOCAZIONE STORICA TRANSITERA’ IN ALCUNE STRADE DEL SECONDO MUNICIPIO PER LA TERZA DELLE QUATTRO TAPPE PREVISTE.

SONO ATTIVE MODIFICHE ALLA VIABILITA’ A PARTIRE DA MARTEDì 15 CON CONSEGUENTI DEVIAZIONI DI BUS DI ZONA

IN PARTICOLARE DELLE LINEE S, IL POTENZIAMENTO DEL TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA REGIONE LAZIO IN COLLABORAZIONE CON ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA’ E ATAC

DEVIAZIONI E MODIFICHE DI ORARIO DELLE LINEE S PREVISTE ANCHE PER L’APPUNTAMENTO DI MERCOLEDì 16 GIUGNO CON GLI EUROPEI DI CALCIO

RICORDIAMO INFATTI CHE IL SERVIZIO POMERIDIANO DELLE LINEE S03, S06 ED S13 PER TUTTA LA GIORNATA DI MERCOLEDì SARA’ ATTIVO DALLE 13.00 ALLE 16.00; INVARAIATO IL SERVIZIO MATTUTINO,

NELLA STESSA FASCIA ORARIA, IL CAPOLINEA DELLA LINEA S03 SARA’ SPOSTATO DA PIAZZA MANCINI A VIA PIETRO DE CUBERTIN;

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral