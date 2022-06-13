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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 19:45

di - 13 Giugno 2022 - 19:45

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    VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    SUL RACCORDO ANULARE SI PROCEDE A RILENTO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI PONTINA E APPIA
    ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E A24
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    MODIFICHE PER LA LINEA S13 SAXA RUBRA-TERMINI PER LASCIAR SPAZIO ALLA “MILLE MIGLIA”
    DALLE 07.00 DI MARTEDI’ 14, SINO A SABATO 18 GIUGNO
    IN DIREZIONE TERMINI: DA PORTA PINCIANA DEVIA IN VIA DI PORTA PINCIANA, VIA LUDOVISI, VIA BONCOMPAGNI, A DESTRA VIA VENETO E DA QUI RIPRENDE IL NORMALE PERCORSO
    DALLE ORE 14 DI GIOVEDI’ 16 SINO A VENERDI’ 17
    ANCHE IN DIREZIONE SAXA RUBRA: DA VIA PIEMONTE ANGOLO VIA BONCOMPAGNI PROSEGUE IN VIA PIEMONTE, A SINISTRA CORSO ITALIA, PIAZZALE BRASILE E DA QUI TORNA SUL NORMALE ITINERARIO
    INOLTRE, PER LAVORI IN VIA AZUNI, SEMPRE LA S13 SUBISCE ALTRE DEVIAZIONI DA MARTEDI’ 14 AVENERDI’ 17
    IN DIREZIONE SAXA RUBRA: DA PIAZZALE FLAMINIO SVOLTA A SINISTRA, POI A DESTRA TRANSITA SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI, POI A DESTRA PERCORRE PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, VIALE DELLE BELLE ARTI E VIALE TIZIANO
    IN DIREZIONE TERMINI: DA PONTE MATTEOTTI, PERCORRE LUNGOTEVERE DELLE NAVI, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, VIA FLAMINIA, VIA AZUNI, VIA GIANTURCO E DA QUI TORNA SUL NORMALE PERCORSO
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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