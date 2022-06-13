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Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 20:30

di - 13 Giugno 2022 - 20:30

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    VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO
    BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    MIGLIORA LA CIRCOLZIONE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
    LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
    SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, LA CIRCOLAZIONE E’ RIPRISTINATA TRA SEZZE ROMANO E PRIVERNO
    ORA IL TRASPORTO PUBBLICO
    MODIFICHE PER LA LINEA S13 SAXA RUBRA-TERMINI DI ASTRAL SPA
    PER LASCIAR SPAZIO ALLA “MILLE MIGLIA”
    DALLE 07.00 DI MARTEDI’ 14, SINO A SABATO 18 GIUGNO
    IN DIREZIONE TERMINI: DA PORTA PINCIANA DEVIA IN VIA DI PORTA PINCIANA, VIA LUDOVISI, VIA BONCOMPAGNI, A DESTRA VIA VENETO E DA QUI RIPRENDE IL NORMALE PERCORSO
    DALLE ORE 14 DI GIOVEDI’ 16 SINO A VENERDI’ 17
    MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE IN DIREZIONE SAXA RUBRA: DA VIA PIEMONTE ANGOLO VIA BONCOMPAGNI PROSEGUE IN VIA PIEMONTE, POI A SINISTRA SU CORSO ITALIA, PIAZZALE BRASILE E DA QUI TORNA SUL NORMALE ITINERARIO
    INOLTRE, PER LAVORI IN VIA AZUNI, SEMPRE LA S13 SUBISCE ALTRE DEVIAZIONI DA MARTEDI’ 14 AVENERDI’ 17
    IN DIREZIONE SAXA RUBRA: DA PIAZZALE FLAMINIO SVOLTA A SINISTRA, POI A DESTRA TRANSITA SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI, POI A DESTRA PERCORRE PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, VIALE DELLE BELLE ARTI E VIALE TIZIANO
    IN DIREZIONE TERMINI: DA PONTE MATTEOTTI, PERCORRE LUNGOTEVERE DELLE NAVI, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, VIA FLAMINIA, VIA AZUNI, VIA GIANTURCO E DA QUI TORNA SUL NORMALE PERCORSO
    DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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