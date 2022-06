Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 19.35 GINA PANDOLFO

MIGLIORA LA CIRCOLZIONE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO

LE ALTRE NOTIZIE, IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA-NAPOLI VIA FORMIA, TERMINATO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, LA CIRCOLAZIONE E’ RIPRISTINATA TRA SEZZE ROMANO E PRIVERNO

ORA IL TRASPORTO PUBBLICO

MODIFICHE PER LA LINEA S13 SAXA RUBRA-TERMINI DI ASTRAL SPA

PER LASCIAR SPAZIO ALLA “MILLE MIGLIA”

DALLE 07.00 DI MARTEDI’ 14, SINO A SABATO 18 GIUGNO

IN DIREZIONE TERMINI: DA PORTA PINCIANA DEVIA IN VIA DI PORTA PINCIANA, VIA LUDOVISI, VIA BONCOMPAGNI, A DESTRA VIA VENETO E DA QUI RIPRENDE IL NORMALE PERCORSO

DALLE ORE 14 DI GIOVEDI’ 16 SINO A VENERDI’ 17

MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE IN DIREZIONE SAXA RUBRA: DA VIA PIEMONTE ANGOLO VIA BONCOMPAGNI PROSEGUE IN VIA PIEMONTE, POI A SINISTRA SU CORSO ITALIA, PIAZZALE BRASILE E DA QUI TORNA SUL NORMALE ITINERARIO

INOLTRE, PER LAVORI IN VIA AZUNI, SEMPRE LA S13 SUBISCE ALTRE DEVIAZIONI DA MARTEDI’ 14 AVENERDI’ 17

IN DIREZIONE SAXA RUBRA: DA PIAZZALE FLAMINIO SVOLTA A SINISTRA, POI A DESTRA TRANSITA SUL LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA, LUNGOTEVERE DELLE NAVI, POI A DESTRA PERCORRE PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, VIALE DELLE BELLE ARTI E VIALE TIZIANO

IN DIREZIONE TERMINI: DA PONTE MATTEOTTI, PERCORRE LUNGOTEVERE DELLE NAVI, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, VIA FLAMINIA, VIA AZUNI, VIA GIANTURCO E DA QUI TORNA SUL NORMALE PERCORSO

