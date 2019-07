Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 07.20 GINA PANDOLFO

APRAMO CON LA PONTINA, DOVE UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA POMEZIA E VIA VACCARECCIA, IN DIREZIONE ROMA

ALTRO INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PONTINA

RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA, IL SERVIZIO E’ SOSPESO E SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS MA8

SEMPRE SULLA LINEA A DEL METRO LA CIRCOLAZIONE E’ INTERROTTA, QUI PER UN GUASTO TECNICO TRA ANAGNINA E COLLI ALBANI, IN ENTRAMBI I CASI NELEL DUE DIREZIONI

ANCHE QUI ATTIVI BUS SOTITUTIVI

MENTRE, NELLA TRATTA COLLI ALBANI-BATTISTINI IL SERVIZIO E’ REGOLARE

E CONCLUDIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE, NELLA GIORNATA DI OGGI

SONO PREVISTE SUL LAZIO PRECIPITAZIONI SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O TEMPORALE

