Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, CHIUSA TRA VIA DEI CASTELLI ROMANI E POMEZIA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CHE SI E’ RIBALTATO SULLA COMPLANARE, CODE A PARTIRE DA POMEZIA SUD
SI CONSIGLIA IN ALTERNATIVA DI PERCORRERE LA PONTINA VECCHIA
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PONTINA
RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE AL MOMENTO
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA, IL SERVIZIO E’ SOSPESO E SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS MA8
SEMPRE SULLA LINEA A DEL METRO LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA INTERROTTAPER UN GUASTO TECNICO TRA ANAGNINA E COLLI ALBANI E’ STATA RIPRISTINATA
NELLA CAPITALE QUESTA MATTINA SI CORRE
LA ROMA RIGHTS RUN
COMPETIZIONE SU STRADA
CON PARTENZA E ARRIVO RISPETTIVAMENTE DA VIA DEI CERCHI E CIRCO MASSIMO
IL PERCORSO DI GARA E’ CHIUSO AL TRAFFICO
MODIFICHE DI PERCORSO PER 18 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
TERMINE DELLA GARA PREVISTO PER LE 9.30
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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