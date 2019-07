Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA, CHIUSA TRA VIA DEI CASTELLI ROMANI E POMEZIA NORD, A CAUSA DI UN INCIDENTE COINVOLTO UN MEZZO PESANTE CHE SI E’ RIBALTATO SULLA COMPLANARE, CODE A PARTIRE DA POMEZIA SUD

SI CONSIGLIA IN ALTERNATIVA DI PERCORRERE LA PONTINA VECCHIA

CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PONTINA

RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, LA CIRCOLAZIONE E’ REGOLARE AL MOMENTO

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA, IL SERVIZIO E’ SOSPESO E SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS MA8

SEMPRE SULLA LINEA A DEL METRO LA CIRCOLAZIONE IN PRECEDENZA INTERROTTAPER UN GUASTO TECNICO TRA ANAGNINA E COLLI ALBANI E’ STATA RIPRISTINATA

NELLA CAPITALE QUESTA MATTINA SI CORRE

LA ROMA RIGHTS RUN

COMPETIZIONE SU STRADA

CON PARTENZA E ARRIVO RISPETTIVAMENTE DA VIA DEI CERCHI E CIRCO MASSIMO

IL PERCORSO DI GARA E’ CHIUSO AL TRAFFICO

MODIFICHE DI PERCORSO PER 18 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

TERMINE DELLA GARA PREVISTO PER LE 9.30

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral