Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA
CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE
E’ STATA RIAPERTA, MA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA
MENTRE, RIMANE CHIUSA LA COMPLANARE DOVE APPUNTO SI E’ VERIFICATO L’INCIDENTE, IN DIREZIONE ROMA
INEVITABILI LE PIRCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI, A PARTIRE DA VIA CAMPOBELLO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA PONTINA E VIA DI PRATICA
SEMPRE SULLA VI APONTINA SI RALLENTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO
DAL RACCORDO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE ARDEA
PRIMI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA
LE ALTRE NOTIZIE
IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA, IL SERVIZIO E’ SOSPESO E SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS MA8
NELLA CAPITALE QUESTA MATTINA A BREVE, PER LE 09.30 CIRCA SI CONCLUDERA’ LA COMPETIZIONE SU STRADA
ROMA RIGHTS RUN
CON L’ARRIVO DEGLI ATLETI AL CIRCO MASSIMO
RICORDIAMO CHE L’ITINERARIO DI GARA E’STATO CHIUSO AL TRAFFICO
CON MODIFICHE DI PERCORSO PER 18 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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