Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 09:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA

CHIUSA IN PRECEDENZA A CAUSA DI UN INCIDENTE

E’ STATA RIAPERTA, MA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA

MENTRE, RIMANE CHIUSA LA COMPLANARE DOVE APPUNTO SI E’ VERIFICATO L’INCIDENTE, IN DIREZIONE ROMA

INEVITABILI LE PIRCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI, A PARTIRE DA VIA CAMPOBELLO, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA PONTINA E VIA DI PRATICA

SEMPRE SULLA VI APONTINA SI RALLENTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO

DAL RACCORDO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE ARDEA

PRIMI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

LE ALTRE NOTIZIE

IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO CHE OGGI 13 E DOMANI 14 LUGLIO PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA LUNGO LA LINEA A DELLA METROPOLITANA NELLA TRATTA SUBAUGUSTA-ANAGNINA, IL SERVIZIO E’ SOSPESO E SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS MA8

NELLA CAPITALE QUESTA MATTINA A BREVE, PER LE 09.30 CIRCA SI CONCLUDERA’ LA COMPETIZIONE SU STRADA

ROMA RIGHTS RUN

CON L’ARRIVO DEGLI ATLETI AL CIRCO MASSIMO

RICORDIAMO CHE L’ITINERARIO DI GARA E’STATO CHIUSO AL TRAFFICO

CON MODIFICHE DI PERCORSO PER 18 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral