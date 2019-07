Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 10.20 GINA PANDOLFO

BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SULLA PONTINA SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA, IN DIREZIONE ROMA, RIMANE CHIUSA LA COMPLANARE, VERSO ROMA, A SSEGUITO DI UN INCIDENTE CHE SI E’ VERIFICATO QUESTA MATTINA

RIPERCUSSIONI SULLE STRADE LIMITROFE, CODE SU VIA DEI CASTELLI ROMANI, A PARTIRE DA VIA CAMPOBELLO,

ALTRE CODE SULLA VIA DEL MARE, TRA VIA PONTINA E VIA DI PRATICA IN ENTRAMBI I CASI NEI DUE SENSI DI MARCIA

SEMPRE SULLA VIA PONTINA, CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO

DAL RACCORDO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE ARDEA

PRIMI RALLENTAMENTI, SEMPRE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA, TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

CI SPOSTIAMO A FORMIA, TRAFFICO INTENSO, CODE SULLA VIA APPIA, TRA VIA ZAULI E VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, NELLE DUE DIREZIONI

CODE ANCHE SU VIA GIACOMO MATTEOTTI E SU VIA ADALGISO FERRUCCI, NEI DUE CASI A PARTIRE DA VIA PALAZZO

NEL FRUSINATE, AD ARCE SULLA VIA CASILINA INVECE E’ UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE IN PROSSIMITA’ DI VIA BORGO MURATA, IN DIREZIONE ISOLA DEL LIRI

RAGGIUNGIAMO VITERBO

PRIMI RALLENTAMENTI SU VIA FRANCESCO BARACCA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE ALMIRANTE E VIALE TRISTE, NELLE DUE DIREZIONI

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO

