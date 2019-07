Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 11.20 GINA PANDOLFO

SUL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE IN ESTERNA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA GLI SVINCOLI ROMA-FIUMICINO E COLOMBO

SULLA PONTINA E’ STATA RIAPERTA ANCHE LA COMPLANARE, IN PRECEDEENZA CHIUSA PER UN INCIDENTE, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO INCIDENTATO

SEMPRE SULLA PONTINA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIOEN LATINA

SULLA VIA LITORANEA, CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

MENTRE AD ARCE, NEL FRUSINATE SULLA VIA CASILINA E’ STATO RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOLAZIONE E’ AL MOMENTO REGOLARE IN PROSSIMITA’ DI VIA BORGO MURATA, VERSO ISOLA DEL LIRI

A FROSINONE SU VIA DEI MONTI LEPINI ANCHE PER UN INCIDENTE CODE TRA VALLE FIORETTA E VIA RIETI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

INFINE, A FORMIA, TRAFFICO INTENSO, CODE SULLA VIA APPIA, TRA VIA ZAULI E VIA GIUSEPPE DI VITTORIO, NELLE DUE DIREZIONI

