Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 12.20 GINA PANDOLFO

UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE CAUSA CODE IN INTERNA, TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24

NELLA DIREZIONE OPPOSTA IN ESTERNA RIMOSSO L’INCIDENTE, TRAFFICO REGOLARE TRA LE USCITE ROMA-FIUMICINO E COLOMBO

SULLA PONTINA E’ STATA RIAPERTA ANCHE LA COMPLANARE, IN PRECEDEENZA CHIUSA

PER UN INCIDENTE, E’ ATTIVA UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA, PER CONSENTIRE LA RIMOZIONE DEL VEICOLO INCIDENTATO

SEMPRE SULLA PONTINA CODE, QUI PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIOEN LATINA

SPOSTIAMOCI A FROSINONE SU VIA DEI MONTI LEPINI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL TRAFFICO E’ REGOLARE AL MOMENTO TRA VALLE FIORETTA E VIA RIETI, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

ANCORA TRAFFICO INTENSO SULLA VIA LITORANEA, RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E MARINA DI ARDEA, NEI DUE SENSI DI MARCIA

ALTRI RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA AURELIA TRA CIVITAVECCHIA E SANTA MARINELLA, NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL5 ROMA-GROSSETO LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI MONTALTO E TARQUINIA

SI REGISTRANO RITARDI FINO A 30 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO

DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral