Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 13:30

SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOALZIONE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24, IN INTERNA

SULLA VIA PONTINA RIMOSSO IL MEZZO PESANTE INCIDETNATO, LA VIABILITA’ E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA, TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL5 ROMA-GROSSETO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE

OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A,

TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA IL SERVIZIO E’ SOSPESO E SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS MA8

SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI

INFINE, PER GLI EVENTI

APPUNTAMENTO A STASERA NELLA CAPITALE CON

VIA LIBERA BY NIGHT

SARA’ ATTIVA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO DALLE 19 A MEZZANOTTE TRA LE STRADE CHIUSE, ANCHE VIA DEI FORI IMPERIALI

CONTESTUALMENTE DEVIATI I BUS DELLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA

ATTIVITÀ, FESTE DI QUARTIERE ED EVENTI LUNGO IL PERCORSO CHE SI SNODERÀ SUI CIRCA 15 CHILOMETRI DI STRADE

LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA

