Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO ANULARE RISOLTO L’INCIDENTE, LA CIRCOALZIONE E’ REGOLARE TRA GLI SVINCOLI NOMENTANA E A24, IN INTERNA
SULLA VIA PONTINA RIMOSSO IL MEZZO PESANTE INCIDETNATO, LA VIABILITA’ E’ STATA COMPLETAMENTE RIPRISTINATA, TRA POMEZIA CENTRO E POMEZIA NORD, IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULLA PONTINA, RALLENTAMENTI MA PER TRAFFICO INTENSO DAL RACCORDO A CASTEL DI DECIMA, VERSO LATINA
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL5 ROMA-GROSSETO LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE
OGGI E DOMANI, LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA METRO A,
TRA LE STAZIONI DI SUBAUGUSTA E ANAGNINA IL SERVIZIO E’ SOSPESO E SI TRASFERISCE SU GOMMA CON I BUS MA8
SERVIZIO METRO REGOLARE TRA SUBAUGUSTA E BATTISTINI
INFINE, PER GLI EVENTI
APPUNTAMENTO A STASERA NELLA CAPITALE CON
VIA LIBERA BY NIGHT
SARA’ ATTIVA UNA PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO DALLE 19 A MEZZANOTTE TRA LE STRADE CHIUSE, ANCHE VIA DEI FORI IMPERIALI
CONTESTUALMENTE DEVIATI I BUS DELLE LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DI ZONA
ATTIVITÀ, FESTE DI QUARTIERE ED EVENTI LUNGO IL PERCORSO CHE SI SNODERÀ SUI CIRCA 15 CHILOMETRI DI STRADE
LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA DEDICATA
DA GINA PANDOLFO PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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