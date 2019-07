Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

NON MOLTE LE SEGNALAZIONI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.

QUALCHE PROBLEMA SULLA LITORANEA DOVE SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI.

PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO MA8.

DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

