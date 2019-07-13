Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 18:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’A1 FIRENZE – ROMA, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ATTIGLIANO E ORVIETO VERSO FIRENZE, TRAFFICO REGOLARE.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA AURELIA E BOCCEA. IN ESTERNA CODE TRA VIA DEL MARE E PONTINA.
A PROPOSITO DELLA PONTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI DAL RACCORDO A CASTEL ROMANO VERSO LATINA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA PER TUTTA LA GIORNATA CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA SUBAUGUSTA E ANAGNINA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, PER LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; ATTIVO SERVIZIO SOSTITUTIVO MA8.
DA GIUSEPPE CUTRUPI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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