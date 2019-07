Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2019 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2019 ORE 19:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE UN INCIDENTE IN ESTERNA STA PROVOCANDO CODE TRA COLOMBO E LAURENTINA. IN INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E APPIA.

SULLA PONTINA, TROVIAMO CODE A TRATTI DA CASTEL ROMANO A TOR DE CENCI VERSO ROMA.

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULLA LITORANEA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.

CODE POI SULLA VIA APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI NEI DUE SENSI DI MARCIA.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E DA ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUON PROSEGUIMENTO D SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE

