Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 7.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO IL TRAFFICO RALLENTATO TRA TOGLAITTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DI ROMA TRA TOR VERGATA ED IL RACCORDO

ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO RALLENTAMETNI TRA VIA DEI RUTULI E POMEZIA SUD E POMEZIA SUD E PROSEGUENDO TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE ATTUALMENTE SOSPESO IL SERVIZIO DELLE LINEE TRAM 5 14 E 19 TRA PORTA MAGGIORE E GERANEI TOGLIATTI A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO

RICORDIAMO CHE OGGI 13 LUGLIO INIZIA LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA METRO C, CHE OBBLIGHERA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DALL ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI FINO AL 7 DICEMBRE, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI MC E MC3

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

