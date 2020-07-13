Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 8.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON L’A1 ROMA-NAPOLI DOVE TROVIAMO CODE TRA CEPRANO E FROSINONE IN DIREZIONE DI ROMA CAUSATA DA FUMO SULLA CARREGGIATA PER UN INCENDIO A LATO DELLA SEDE STRADALE
SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA-TERAMO DOVE PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA PONTE DI NONA ED IL RACCORDO, PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO VI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO PER TRAFFICO INTENSO TRA IL RACCORDO E TOGLIATTI E PIU AVANTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA DEI RUTULI E PIU AVANTI TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA
CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONE NELLE DUE DIREZIONI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE OGGI 13 LUGLIO INIZIA LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA METRO C, CHE OBBLIGHERA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DALL ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI FINO AL 7 DICEMBRE, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI MC E MC3
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral