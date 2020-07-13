Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 9.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DA RACCORDO DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE TROVIAMO CODE IN CARREGGIATA INTENRA TRA BUFALOTTA E LA DIRAMAZIONE ROMA NORD
SPOSTIAMOCI L’A1 ROMA-NAPOLI DOVE E STATO SPENTO L’INCENDIO AL BORDO DELLA SEDE STRADALE CHE CAUSAVA DISAGI TRA CEPRANO E FROSINONE
SPOSTIAMOCI SULL’A24 ROMA-TERAMO DOVE PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHI TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA PONTE DI NONA ED IL RACCORDO, PROSEGUENDO SUL TRATTO URBANO VI SONO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO PER TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E FIORENTINI
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
ANDIAMO SULLA SALRIA DOVE VI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA TENUTA SANTA COLOMABA E SETTEBAGNI
CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONE NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULL’APPIA DOVE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASAL DELLE PALME E TOR TRE PONTI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE OGGI 13 LUGLIO INIZIA LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA METRO C, CHE OBBLIGHERA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DALL ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI FINO AL 7 DICEMBRE, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI MC E MC3
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral