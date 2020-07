Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 10.20 TOMMASO RENZI

PARTIAMO DA RACCORDO DOVE STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E BUFALOTTA

SPOSTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA IL RACCORDO E TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL CENTRO, TALE INCIDENTE DA RIPERCUSSIONI ANCHE SUL RACCORDO CREANDO CODE IN INTERNA A PARTIRE DA CENTRALE DEL LATTE ED IN ESTERNA A PARTIRE DA PRENESTINA

SEMPRE SULL’A24 ROMA TERAMO TROVIAMO CODE PER LAVORI A CURA DI STRADA DEI PARCHE ALL’ALTEZZA DI SETTECAMINI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DI ROMA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE

ANDIAMO SULLA SALRIA DOVE VI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA TENUTA SANTA COLOMABA E SETTEBAGNI

CODE ANCHE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONE NELLE DUE DIREZIONI

SPOSTIAMOCI SULL’APPIA DOVE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASAL DELLE PALME E TOR TRE PONTI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE OGGI 13 LUGLIO INIZIA LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA METRO C, CHE OBBLIGHERA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DALL ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI FINO AL 7 DICEMBRE, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI MC E MC3

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

