Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 11:30
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 11.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARA IN DIREIZONE DELLA TANGENZIALE EST, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
SPSOTIAMOCI SULLA SALARIA DOVE TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA FONTE DI PAPA E VIA DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE DI ROMA
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONE NELLE DUE DIREZIONI
SPOSTIAMOCI SULL’APPIA DOVE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASAL DELLE PALME E TOR TRE PONTI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE OGGI 13 LUGLIO INIZIA LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA METRO C, CHE OBBLIGHERA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DALL ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI FINO AL 7 DICEMBRE, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI MC E MC3
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral