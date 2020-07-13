Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 12:30
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VIABILITÀ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 12.20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
RIMOSSO IL PRECENDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA MARCIGLIANA IN DIREZIONE DI ROMA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO RISULTA REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA
SPOSTANDOCI SULLA CASSIA TROVIAMO RALLENTAMENTI NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA E DI TOMBA DI NERONE
CODE SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONE NELLE DUE DIREZIONI
SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI TROVIAMO CODE ANCHE SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA
SPOSTIAMOCI SULL’APPIA DOVE A CAUSA DI LAVORI A CURA DI ANAS TROVIAMO CODE NELLE DUE DIREZIONI TRA CASAL DELLE PALME E TOR TRE PONTI
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE RICORDIAMO CHE OGGI 13 LUGLIO INIZIA LA NUOVA FASE DEI LAVORI SULLA LINEA METRO C, CHE OBBLIGHERA LA SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DALL ORE 20.30 DA PANTANO E DALLE ORE 21.00 DA SAN GIOVANNI FINO AL 7 DICEMBRE, ATTIVO IL SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI MC E MC3
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA TOMMASO RENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO E TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE
Servizio fornito da Astral