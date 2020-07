Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 15:30

VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 15:20 GIUSEPPE CUTRUPI

ANDIAMO AD AGGIORNARE LA SITUAZIONE SULL’A1 ROMA NAPOLI, PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI, CI SONO CODE DI 7 KM CON TENDENZA ALL’AUMENTO TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO ROMA; IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE DI MARCIA. NEL SENSO OPPOSTO, QUINDI VERSO NAPOLI, UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE TRA FERENTINO E FROSINONE, IN QUESTO CASO SI CIRCOLA SU UNA CORSIA.

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI, TROVIAMO CODE DAL BIVIO PER LA LAURENTINA A POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 LUGLIO; NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA SALARIA, CODE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI.

