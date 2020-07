Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 16:30

VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULL’A1 ROMA NAPOLI, PERMANGONO CODE DI 7 KM TRA CEPRANO E FROSINONE VERSO ROMA PER UN INCIDENTE NEL QUALE SONO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI; IL TRAFFICO SCORRE SU DUE CORSIE DI MARCIA. NEL SENSO OPPOSTO, QUINDI VERSO NAPOLI, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE.

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI, TROVIAMO CODE DAL BIVIO PER LA LAURENTINA A POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 LUGLIO; NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA SALARIA, CODE TRA SETTEBAGNI E TENUTA SANTA COLOMBA NEI DUE SENSI.

SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTÀ STRADALE

Servizio fornito da Astral