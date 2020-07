Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 17:45

VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 17:20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI

IN APERTURA ANCORA L’A1 ROMA NAPOLI, IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI AL KM 624 IN DIREZIONE ROMA; ABBIAMO ANCORA CODE DI 4 KM TRA CEPRANO E FROSIONE.

ANDIAMO A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA-A24 ROMA-TERAMO.

A PROPOSITO DELL’A24, SUL TRATTO URBANO TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

IN VIA DEI CASTELLI ROMANI, TROVIAMO CODE DAL BIVIO PER LA LAURENTINA A POMEZIA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO CHE PROSEGUIRANNO FINO AL 31 LUGLIO; NEL TRATTO INTERESSATO SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO.

SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral