Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 19:15

VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI

IN APERTURA A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E SALARIA, PER INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO. SI CIRCOLA SOLO IN COMPLANARE.

SULL’A1 ROMA NAPOLI, IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI AL KM 624 IN DIREZIONE ROMA; ABBIAMO ANCORA CODE TRA CEPRANO E FROSIONE.

SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA.

SULLA SALARIA, CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI.

SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.

INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.

E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral