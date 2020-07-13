Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 19:15

di - 13 Luglio 2020 - 19:15

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    VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI
    BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE FEDERICO ASCANI
    IN APERTURA A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE TRA NOMENTANA E SALARIA, PER INTERVENTO DELL’ELISOCCORSO. SI CIRCOLA SOLO IN COMPLANARE.
    SULL’A1 ROMA NAPOLI, IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI AL KM 624 IN DIREZIONE ROMA; ABBIAMO ANCORA CODE TRA CEPRANO E FROSIONE.
    SEMPRE SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN INTERNA TRA PRENESTINA E TUSCOLANA.
    SULLA SALARIA, CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI.
    SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
    INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, CHIUDIAMO CON UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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