Viabilità Roma Regione Lazio del 13-07-2020 ore 20:30
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VIABILITA’ DEL 13 LUGLIO 2020 ORE 20:15 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
IN APERTURA A ROMA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA INCIDENTE RISOLTO TRA NOMENTANA E SALARIA, E TRAFFICO IN GRADUALE RIPRESA.
SULL’A1 ROMA NAPOLI, IN CORSO LA RIMOZIONE DELL’INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI AL KM 624 IN DIREZIONE ROMA; ABBIAMO ANCORA CODE TRA CEPRANO E FROSIONE.
SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E MARINA DI SAN NICOLA IN DIREZIONE CIVIOTAVECCHIA
SULLA SALARIA, CODE TRA TENUTA SANTA COLOMBA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI.
SULLA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E CAMPO ASCOLANO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO, ALL’INTERNO DEI LUOGHI PUBBLICI, DI INDOSSARE LA MASCHERINA E DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA E CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral