Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 09:15
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 08:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SITUAZIONE TRANQUILLA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO, COMPLICI ANCHE LE PARTENZE PER LE VACANZE ESTIVE.
ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AD OGGI 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA. A PARTIRE DA DOMANI 14 INVECE E FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SARÀ NTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, IN QUESTO CASO ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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