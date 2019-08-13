Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
NESSUNA NOVITÀ DI RILEVO RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI.
ANDIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE SULLA VIA APPIA LATO NAPOLI, LUNGOMARE REPUBBLICA, VIA MATTEOTTI E VIA DOMIZIANA.
SULLA PONTINA PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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