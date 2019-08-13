Viabilità Roma Regione Lazio del 13-08-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 13 AGOSTO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE, PER LAVORI A CURA DI ANAS, TROVIAMO CODE TRA MONTE D’ORO E CASTEL ROMANO VERSO ROMA.
QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO POI SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E COLLE ROMITO NELLE DUE DIREZONI.
ANDIAMO PIU’ A SUD A FORMIA DOVE TROVIAMO CODE SULLA VIA APPIA LATO NAPOLI, LUNGOMARE REPUBBLICA, VIA MATTEOTTI E VIA DOMIZIANA.
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO NELLA CAPITALE, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, FINO AD OGGI 13 AGOSTO, CIRCOLAZIONE INTERROTTA TRA TERMINI E ANAGNINA NELLE DUE DIREZIONI PER LAVORI PROGRAMMATI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA; AL POSTO DEI TRENI ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MA3 TERMINI-SAN GIOVANNI-ANAGNINA E MA9 TERMINI-SAN GIOVANNI. SERVIZIO REGOLARE INVECE NELLA TRATTA TERMINI-BATTISTINI E VICEVERSA. A PARTIRE DA DOMANI 14 INVECE E FINO AL 19 AGOSTO LA CIRCOLAZIONE SARÀ NTERROTTA TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO, IN QUESTO CASO ATTIVA LA LINEA BUS SOSTITUTIVA MA5.
PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE
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